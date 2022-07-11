出手整合苗栗縣長提名亂局，國民黨中央確定出手。知情人士表示，負責複選苗栗縣長參選人謝福弘重任的苗栗縣黨部主委，將由前縣長劉政鴻接手，周日將舉辦新任縣黨部主委交接，黨主席朱立倫將親至出席主持。

因現任縣黨部主委鍾東錦，在黨提名謝福弘參選苗栗縣長後，仍也堅持要參選苗栗縣長，並拒不輔選謝，連縣黨部空間都拒絕提供謝使用，被地方視為「陣前叛變」，也讓黨中央研擬撤換主委。

但原地方傳出，黨中央規劃將由謝福弘接手鍾東錦兼任苗栗縣黨部主委，讓競選辦公室與縣黨部完全整合爭取年底勝選，但今天消息傳出，最後由劉派大老劉政鴻親掌輔選兵符，為劉派子弟兵謝福弘輔選，劇本也回到2020年8月番外篇。

2020年8月前主席江啟臣主政時的黨中央提前展開苗栗縣長人選協調，當時原屬意立委徐志榮參選，但徐婉拒，最後經派系溝通，達成黃派縣議會議長鍾東錦兼縣黨部主委輔選，劉派謝福弘參選縣長共識。

但2020年8月共識協商過程，劉政鴻就質疑對鍾東錦說不選縣長的承諾說有所質疑，還一度主張自接主委。但劉的質疑，卻也遭縣長徐耀昌反彈，最後考慮派系平衡，派系達成協議。但鍾當年8月接任縣黨部主委時，就傳出要選苗栗縣長。

地方人士表示，黃派要角檯面上雖支持謝福弘，但檯面下卻幫鍾東錦找競選總部，兩面押寶，面對鍾不輔選謝也袖手旁觀，如今的發展形同回到黃派當初不願接受的2020年協商共識番外篇，黃派要角做繭自縛。