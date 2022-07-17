台北市長選戰開打，國民黨也全面啟動輔選台北市長參選人蔣萬安，除以總統大選規格成立上百個各行各業後援會相挺，12區後援會近日也將逐一成立，並規劃在疫情許可下，辦48場千人造勢、2場萬人造勢活動，全力挺蔣爭取勝選。

其中2場萬人造勢活動，目前暫定於10月31日故總統蔣中正誕辰紀念日與11月25日選前之夜兩個非假日舉辦，地點則盼在凱達格蘭大道、市政府前廣場或自由廣場等地舉辦，要看最後場地借用情形。

至於12行政區後援會的48場千人造勢活動，除各後援會成立大會外，每一行政區後援會還必須與地方團體或後援會團體合作，各舉辦至少3場次的自行車、健行、登山、親子等類活動，擴大支持蔣萬安聲勢。

除此之外，市黨部主委黃呂錦茹還將士林、北投、大同、萬華等4個過往投票行為較偏綠的4個行政區黨務組織與後援會，串聯成淡水河右岸聯盟，除平時重點經營，選戰期間也規畫辦一場區域性大型活動，讓蔣萬安更深入爭取支持。

黨務人士表示，藉由相關活動舉辦，除要操兵將支持者動員出來參與，也要透過遍地開花活動，讓蔣萬安走入更多的社區與基層，希望以充沛組織基礎創造出選戰旋風，將蔣推上台北市長，讓國民黨在台北市重返執政。

黃呂錦茹則說，12行政區後援會已都在運作中，重要會議蔣萬安還會親自出席，接下來至8月中下旬前，就會陸續分區舉辦成立大會，之後後援會活動就會開始，在11月26日投票日前穿插舉辦另36場千人造勢活動，拉抬各區選戰氣勢。

外界質疑，蔣萬安選戰布局偏慢。知情人士表示，蔣目前重點在舖陸軍，除布建選戰組織外，也勤跑地方行程，讓更多台北市民能面對面認識蔣萬安；等到10月選戰短兵相接期，蔣陣營就會加溫火力，並於選前最後兩周做為決戰點。