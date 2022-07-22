國民黨台北市長參選人蔣萬安參選動作將逐漸加大，首場造勢活動的士林區後援會成立大會，將於7月31日上午在百齡高中登場。活動當天台北市議會前議長吳碧珠也將以榮譽總會長身分與會，正式浮上檯面加持蔣的市長選情。

值得注意的是，蔣萬安士林後援會組成要角，除黨籍市議員汪志冰、張斯綱與陳重文等檯面上從政人士，地方重要家族頭人、士林夜市等重要市場自治會會長、黨青工與黨代表系統，也都廣泛納入其中，甚至黨友陣營也都有要角參與策畫。

蔣萬安士林區後援會成立大會31日舉行，吳碧珠將以榮譽總會長身分與會。（讀者提供）

依據市黨部規畫，台北市12行政區後援會將為蔣萬安舉辦至少48場千人造勢活動，31日士林後援會成立大會就是「開幕戰」揭開序幕。此外，12區後援會也預計在8月中下旬前全部成立完成，要遍地開花輔選蔣爭取勝選。

而12行政區後援會的48場千人造勢活動，除各後援會成立大會外，每一行政區後援會還須與地方團體或後援會團體合作，各辦至少3場次如自行車、健行、登山、親子等活動，讓支持蔣萬安聲勢能擴散出去，深入北市各區基層。