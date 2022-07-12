國民黨基隆市黨部今日上午舉行九合一選舉提名介紹會，國民黨主席朱立倫親自到場，他致詞時諷對手蔡適應，「出國不知道跑哪去」。蔡適應反嗆，謝國樑8年前中途落跑，與基隆脫節，讓國民黨失去政權。

朱立倫今日前往基隆市黨部為謝國樑披彩帶、站台，他致詞時表示，謝國樑最近瘦了很多，不是瘦身有成，而是認真努力跑地方，每一天都在勤跑基層，不會像對手已經出國，不知道跑到哪裡去。

對此，蔡適應回應，提醒朱立倫，不要忘記謝國樑在過去8年多與基隆脫離，謝才沒有跟基隆市民站在一起。他提及，基隆過去是全國最落後的城市，當時不僅是國民黨主政，立委也是謝國樑，卻沒有將心比心讓這座城市變得更好，反而在中途落跑。

蔡適應認為，朱立倫在台上說的話，不知是不是在暗諷台下的謝國樑，過去努力不足，讓國民黨在基隆失去政權，也讓市民了解到，原來民進黨可以把全國最後一名的城市，變成讓基隆人感到驕傲的城市。

他提及，自從上個月城市博覽會後，很多市民感到光榮，朱立倫和謝國樑當時應該來城博會看一下，體驗跟朱立倫過去口中的「同志治理下的基隆市」，有什麼天差地別。