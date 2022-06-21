桃園常見蚊子孑孓的陽性容器樣態包括菜園水桶、儲水容器、家戶盆栽（景）底盤及廢棄輪胎等。（桃園市衛生局提供／陳夢茹桃園傳真）

天氣漸熱、各地陸續有降雨，依疾病管制署疾病監測資料統計，今年全國登革熱病例累共計4例，均為境外移入，分別來自印尼及越南，其中桃園市20日確診首例登革熱個案，該個案為17日自桃園機場入境的越南旅客，因發燒進行採檢，後登革熱病毒檢驗結果呈陽性。

衛生局表示，該名個案在機場檢疫站時，因有發燒症狀採檢送驗，登革熱病毒檢驗結果為陽性，接獲通報後立即進行相關疫調作業，並針對個案入住的防疫旅宿周遭執行環境孳生源清除及化學防治作業。

衛生局指出，登革熱有4種病毒型別，當感染不同型別登革熱病毒時，可能引發重症「出血性登革熱」，導致嚴重出血及器官損傷等症狀，未及時治療死亡率可以達50％，為此提醒民眾外出也應做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑－含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分。

局長王文彥說明，近期各地持續有降雨發生，加上氣溫偏高，利於病媒蚊生長，桃園為國門之都，已請各區衛生所與環境清潔稽查中隊共組小組，並邀請各里里長、鄰長、社區志工或區公所里幹事參與，於社區鄰里衛教里民並清除環境孳生源。

衛生局提醒，民眾務必落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，桃園常見蚊子孑孓的陽性容器樣態包括菜園水桶、儲水容器、家戶盆栽（景）底盤及廢棄輪胎等，要多加注意，落實環境整頓，才能讓病媒蚊無處可藏，阻絕病毒於境外。

衛生局也呼籲，民眾如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫；醫療院所應提高警覺，須加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。