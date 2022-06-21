國內現2例疑似MIS-A個案 羅一鈞：比兒童MIS-C判斷更困難

國內新增2例疑似MIS-A的通報個案。中央流行疫情指揮中心醫療應變組組長羅一鈞表示，一例為6月初公布的死亡個案，本身出現多重器官衰竭，但因為沒有發燒，所以還須再請專家討論研判；另一例則是20多歲男性出現腎臟與肝臟發炎，但因為沒有心臟方面的疾病症狀，所以初判不符合，但目前也會提到專家會議討論。

羅一鈞表示，目前收到兩例疑似MIS-A病例通報，其中一人為6月初公布過的死亡個案，為一名50多歲男性，染疫後11天，出現多器官發炎、衰竭，當時有診斷有心肌炎、肺炎，後續死亡診斷書上有寫「多系統發炎、MIS-A，當時六月初公布是以肺炎呈現合併衰竭呈現。

羅一鈞表示，該病例後續經病例檢視，跟美國ＣＤＣ病例定義對比，認為初步判斷因為沒有符合臨床發燒38度症狀，雖然符合心肌炎、次要臨床標準，初判無法符合定義，但審慎起見，會提到專家會議討論，由專家檢視是否認同為MIS-A病例。

羅一鈞指出，該病例後續經病例檢視，跟美國ＣＤＣ病例定義對比，認為初步判斷因為沒有符合臨床發燒38度症狀，雖然符合心肌炎、次要臨床標準，初判無法符合定義，但審慎起見，會提到專家會議討論，由專家檢視是否認同為MIS-A病例。

羅一鈞透露，另一個是日前新光醫院公布個案，為一名20多歲男性，染疫恢復後又出現腎臟、肝臟等不同器官病變合併休克，但因沒有心臟疾病的必要條件，因此不符合CDC定義，但也會提到專家會議報告討論。初步判斷2案例都會提到專家會議討論，是否為首例MIS-A病例，尚無法確認。

指揮中心公布CDC對於MIS-A的判斷標準。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今也公布美國CDC對於MIS-A病例定義，要有住院前、當中主觀發燒、住院後，或是住院前，符合臨床檢查條件包含嚴重心臟疾病，心肌炎、心包膜炎、冠狀動脈邊變，若有符合兩項條件以上，例如神經系統病徵，不明原因休克、低血壓、腸胃道，腹瀉腹痛嘔吐血小板減少，只要符合三項其中一項要有嚴重心臟疾病，且實驗室檢查發炎指數任兩項升高，血清檢驗陽性。

羅一鈞表示，根據定義，要符合條件非常複雜，但只要有疑似個案，就會提到專家會議討論，是否用這個病例用於國內病人審查。

羅一鈞也直言，臨床上，很難跟病人原有染疫病程的併發症判定，例如第一例死亡，從發病到出現MIS-A只有十一天，原本症狀都還沒緩解。當成人本身有慢性疾病就更難區分是否原先的心肺疾病惡化比兒童的MIS-C更難分辨。