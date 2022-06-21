衛福部醫福會執行長王必勝14日確診新冠肺炎，今日為他居家照護最後一日，染疫後他首度在臉書吐心聲，表示現今社會人人都是專家、權威，不需負責的訊息充斥，需時時提醒自己知道現在該做什麼，才能繼續完成任務，他認為自新冠肺炎流行2年半以來，疫情指揮中心一直都有很明確的方向。

王必勝今（21）日於個人臉書發文指出，去年6月因京元電子苗栗竹南廠爆發群聚感染，他帶領防疫團隊成立前進指揮所進駐，今天剛好是該群聚事件周年，他有感而發地說，以清零的時代來看，京元電群聚是當時最大的群聚案，以現在社區疫情發展來看，好像也沒什麼。

王必勝表示，現在社會的現況是人人是專家、個個是權威，各種不需負責的訊息充斥，如天才神童、烏龍轉桌、張牙舞爪者橫行無阻，必須要時時提醒自己要知道現在在做什麼，繼續執行該完成的任務，「我想我們這兩年半以來一直都有很明確的方向。」

王必勝說，清零的時候，努力徹底的清零；今年春節後，行政院和指揮中心很清楚指示往逐漸開放的方向走，過程中波折難免，大家一起努力克服走到這裡實屬不易，要知道新冠病毒危害了整個世界，正因它變幻難測，也考驗了人類在科學醫療及生活型態的實力和適應。

王必勝說，今日是他確診居家照護的最後一天，他坦言學著過貓皇的生活「實在太難了」，他會收拾好心情，明天繼續做好該做的事，打完防疫的戰爭。