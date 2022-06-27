美國在台協會今晚貼出美國商務部新聞稿指出，台灣環球晶圓（GlobalWafers）已選擇在美國德州謝爾曼市設立新的半導體矽晶圓廠。未來全面建成後，將成為美國同類工廠中最大的工廠，也是世界上最大的工廠之一，預計將於今年下半年開始動工。

美國商務部在新聞稿中指出，這座佔地320萬平方英尺的多階段矽晶圓工廠是世界上最大的工廠之一，同時擁有充足的土地以支持任何所需的擴建。

新聞稿中表示，總部位於台灣新竹的環球晶圓今天宣布，計劃在德克薩斯州的謝爾曼建立一個在美國本土已暌違20多年的首座12吋新矽晶圓廠，這項新投資可支持多達1500 個工作崗位，在設備安裝多個階段後，產量最終達到每月120萬片晶圓，符合市場需求。

美國商務部長Gina Raimondo指出，拜登政府努力使美國成為製造半導體及其組件的有吸引力的地方，對環球晶圓選擇德州作為他們的新工廠感到興奮。

謝爾曼市長David Plyer表示：謝爾曼多年來一直在營造有利於商業的環境，並為支持大型雇主奠定基礎。現在，在不到一年的時間裡，這項投資第二次獲得了豐厚的回報，這將滿足關鍵的行業需求，並鞏固該城市作為高科技製造中心的地位。

美國商務部引用環球晶圓的說法，預計第一座晶圓廠最快將於2025年投產。環球晶圓將利用新的北德克薩斯工廠來解決導致半導體或晶片危機的矽晶圓短缺問題。