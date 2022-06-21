本土疫情尚未止息，除了要擔心MIS-C （兒童多系統發炎症候群）的病患，MIS-A（成人多重系統發炎症）患者也恐逐漸增加。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋透露，成人確診後2至12周可能出現MIS-A，而成人的致死率是兒童的3倍，如果染疫康復後突然開始發燒，但呼吸症狀卻不明顯的話，就要快看醫生。

李建璋昨在臉書發文表示，確診人數逐日下降是好消息，但成人確診後2至12周可能產生MIS-A，他預期會陸續傳出相關的案例，提醒大家小心。

李建璋指出，兒童MIS-C 最早是在2020年4月英國東南部兒科醫師發現的，10天內有8位確診兒童產生類川崎氏症候群的疾病而定義，2個月以後，美國和英國的醫生陸續報導16位成人也發生類似的疾病，因此繼而定義MIS-A 。

李建璋透露，與兒童MIS-C相似的是，成人MIS-A的族群是以非洲拉丁裔為主，通常有肥胖或過往的健康問題，多落在青壯年、臨床表現為高燒，且有三分之一的人有口腔或眼睛黏膜發炎，實驗室數據發炎指數上升。不過，與兒童不同的是，成年病患全都有心臟症狀，包含胸痛、心律不整或心臟衰竭，且成人約有一半的患者需進加護病房，整體死亡率高達10%，比兒童的1至3%高出很多。

李建璋說，成人MIS-A的病例報告出爐後，讓醫師很困惑，因為每個人的臨床表現五花八門，從神經學的中風、幻覺、腸胃道的腹痛、腹瀉、肝炎，皮膚的紅疹、血液的血小板降低或大幅上升，新陳代謝的血糖上升酮酸中毒，肺臟的陰影或積水，每個人都有不同的組合，找不到一個固定的臨床標準作為確診定義。

李建璋分享，為了公共衛生調查的一致性，美國疾病管制局（CDC）訂了一個診斷標準，可惜標準就和疾病本身一樣複雜，不易使用，而他想了很久決定用123法則來幫大家歸納，而所謂的123法則是「1個先決條件，2個必要條件，3個器官受損。」

醫師分享123法則來辨別MIS-A。（圖／翻攝自李建璋臉書）

李建璋表示，「1個先決條件」必須感染過新冠肺炎，PCR、快篩或抗體任一陽性即可；「2個必要條件」則是發燒加上發炎；「3個器官損傷」必須包含心臟或皮膚黏膜的3個器官受損，最常見是心臟、腸胃與神經。簡單來說，民眾確診後突發高燒卻沒有明顯呼吸道症狀，就要趕快就醫檢查，僅不到一半的人會出現眼睛紅或皮膚紅疹，早期用類固醇或免疫球蛋白合併抗血栓是目前唯一的治療方式，所以民眾有症狀快就醫，才不會耽誤到病情。