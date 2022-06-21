私密處清潔方式很重要，過度或隨便洗可能都會導致悲慘下場。婦產科醫師鄭丞傑分享一個案例說，20歲的女患者深受黴菌感染困擾，內診檢查發現，患者大小陰唇的皺褶處滿滿都是白垢，一問才知道，原來是因為媽媽錯誤的性教育，讓她誤以為私密處不能亂摸，所以都隨便亂洗帶過，導致卡了滿滿的黴菌垢。

鄭丞傑近日在節目《醫師好辣》上分享，一個20歲的女生來看診，乍看起來乾乾淨淨的，卻一直受私密處黴菌感染困擾，醫師本來推測可能是生活作息的問題，但女患者卻說「每次好了以後，看內褲上都還是會覺得白白的。」因此只好替她內診檢查。

鄭丞傑表示，替女患者內診，結果一掀開大小陰唇的皺摺就發現都是白色的垢，讓他忍不住詢問說「你是不是都沒有好好洗這裡啊？」結果女患者回應「小時候媽媽都說這邊不能亂摸，所以她每次都用水沖很快帶過，更不要說去買專用的洗劑清潔。

鄭丞傑指出，很多人可能都不知道陰蒂上面也有「包皮」，因為陰蒂其實不只是一顆球體狀，那顆球體狀簡單來說相當於男性的龜頭，但在後面的地方，還有一根短短的、細細的像是男生的陰莖一樣，因為這2個其實是同源器官。而女子屬於包皮比較多的類型，加上聽了媽媽錯誤的性教育，完全沒有仔細清潔私密處，所以才會掀開來以後裡面滿滿都是黴菌的汙垢。