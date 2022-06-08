北部一名婆婆懷疑媳婦在外偷吃，肚中小孩不是兒子的，強押媳婦驗胎兒DNA，想盡辦法刁難，遭婦產科醫師以胎兒周數不足勸退，不料過了3、4年後，女子發現孩子長相越來越不像老公，反而像公公，帶孩子堅持要驗DNA，並透露當年「公公喝多了兩人不小心就…」，懷疑孩子可能是公公的，驚人轉折讓醫師超傻眼。

婦產科醫師沈怡岒日前在節目《醫師好辣》表示，門診偶爾會遇到驗孩子DNA的患者，不管孩子未來知不知情，她認為都是滿感傷的一件事，因此都會勸說一下，過去就遇到一位婆婆押著媳婦就診，指控她在外偷吃，懷了別人的種，而媳婦則覺得婆婆在針對她，一直對她非常有意見，想盡辦法不讓她嫁進來。

沈怡岒表示，她第一時間以胎兒周數不足勸阻婆婆，「要不要等大一點來做DNA鑑定，比較不會傷到胎兒」，化解了家庭衝突，不料過了3、4年，婆婆離世，女子突然帶著孩子來做親子鑑定。

3年前女子被婆婆誤解的委屈模樣讓沈怡岒印象深刻，馬上認出她並追問怎麼了，女子才坦承，懷孕前曾與公公單獨在家，公公不小心喝多了，「2個人不小心就發生意外」，隨著孩子長大，發現孩子長得越來越不像自己、也不像老公，反而是像公公，驚覺孩子可能是公公的，讓醫師聽了目瞪口呆。

女子還說，公公對孩子過度疼愛，也讓老公起疑，她只能解釋，「阿公疼孫子，有什麼奇怪？」結果背後竟隱藏超荒謬的真相，有如八點檔劇情。不過沈怡岒在節目中並未說明，最後驗DNA的結果。