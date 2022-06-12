婦產科醫師李浩偉表示，一名42歲婦人就醫主訴私密處異常出血、腹痛，檢查後發現已懷胎20周，但婦人卻說自己裝避孕器已10年，認為懷孕機率極低，醫師透過超音波看見避孕器竟被寶寶的腳踢到子宮最下方，婦人經評估後，決定生下孩子，沒想到最後寶寶還和避孕器一起「出生」，讓李浩偉忍不住讚嘆寶寶頑強的生命力。

李浩偉近日於談話性節目《" target="_blank">醫師好辣》分享，一名42歲婦人主訴有私密處異常出血、腹痛等症狀，經腹部超音波檢查後發現懷孕20周，他連忙向婦人恭喜，但對方一臉不可置信，不斷搖頭、瞪大雙眼，一連說了3次「不可能」，並表示在子宮內放避孕器已10年。

李浩偉改幫婦人做陰道超音波，確認避孕器位置，透過畫面發現避孕器卡在子宮頸跟子宮交接處，且是寶寶在體內用腳不斷地踢，把避孕器踢到很低的位置，才導致婦人有出血狀況。

李浩偉評估婦人已懷胎5個月，做流產手術會有風險，若取出避孕器恐會讓羊水破裂，影響到胎兒，因此婦人決定生下孩子，懷孕期間也不取出避孕器。李浩偉說，婦人最後在足月的時候生產，避孕器也跟著寶寶一起「生出來」，寶寶頑強的生命力，也讓李浩偉驚呼連連。