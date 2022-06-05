女星趙小僑與劉亮佐自2017年結婚，婚後為求子不惜求助生殖醫學，做了1次人工受孕及3次試管植入，可惜皆失敗，夫妻倆對此心痛不已，也決定這回是最後一次拚試管，上月趙小僑驚喜挺肚宣布30週喜訊，外界都替他們開心，而最近天氣炎熱，趙小僑分享和老公買了一疊冰淇淋回家的照片，沒想到引發兩極論戰。

如今已經42歲的趙小僑，仍在拚生子這段路上奮鬥，先前歷經多次人工生殖都沒有結果，直到第三次試管植入胚胎好不容易懷孕，但卻在16週時發現胚胎停育，只能忍痛引產，她也坦言夫妻倆背負很大的心理壓力，甚至留下了陰霾，劉亮佐一度哭著要她「不要再生了」，但趙小僑休養好後，決定拚「最後一次」，這回成功懷上「典典寶寶」，目前已經32週，已知寶寶是女生。

趙小僑經常在臉書分享備孕、養胎及生活日常，近日她在臉書發文，分享了老公劉亮佐手捧高高一疊知名品牌冰淇淋迷你杯，算算竟有各種口味8杯之多，笑呼：「我家有個冰淇淋富翁，夏天真的來了」，不料照片曝光後，隨即引發網友們熱議，最大的討論點，就是孕婦吃冰恰不恰當的問題。

趙小僑夫妻狂買冰一事引發熱議，網友意見相當兩極，反對的人表示「孕期吃冰，兒子出生後每天帶去醫院吸氧氣，還是忍忍」、「冰品和瓜類少吃，我過來人，小孩體質氣管變差，常生病不好」等等，但許多人不以為然，「我懷孕沒吃冰小孩氣管一樣差啊」、「又看到孕婦吃冰會影響孩子氣管的話題，我就笑了，難道食道直接通臍帶？」、「如果吃冰會讓寶寶氣管不好，那可能喝熱湯寶寶也會燙傷」、「不要再情勒孕婦了好嗎？」，甚至cue婦產科名醫蘇怡寧支援。