中醫大新竹附醫肺癌多專科團隊。（羅浚濱攝）

新竹78歲阿嬤因喘、咳血求診中醫大新竹附設醫院，胸腔科主任莊子儀診斷為右中葉肺鱗癌合併骨轉移第4期，阿嬤經化療與免疫治療，加上使用雙免疫藥物，讓原本3.8公分肺鱗癌腫瘤已縮小至幾乎看不到，明顯肋膜積水也消除，恢復日常生活，目前穩定治療中。

莊子儀表示，肺部呼吸道表皮細胞，因薄而扁平而以「鱗狀」來形容，肺鱗癌是鱗狀上皮細胞異常所引起的癌症，主要從支氣管開始成長，不易發現，發現時往往已是中、末期，好發於抽菸男性。

由於阿嬤的肺鱗癌病灶頗大，一開始先進行放射線治療，待症狀較穩定後，再與病人和家屬討論給予化療加自費的免疫治療，依照阿嬤的身體狀況及避免後續化療的副作用，改為施打目前最新的雙免疫藥物。

因阿嬤是由子女輪流交接照顧，對治療過程容易混淆，肺癌多專科團隊密切關懷她副作用反應，定期電話追蹤治療後身體狀況，隨時掌握治療副作用情況，也幫助照顧阿嬤的子女共同了解當前團隊治療計畫進度。

莊子儀表示，肺癌成因包含抽菸含二手菸、空氣汙染、家族史及職業環境致癌因素，肺癌女性患者大多不抽菸，家中若母親、姊妹為肺癌患者，罹癌機會是高達4倍，近年來臨床發現肺癌已越來越年輕化，且多無症狀，當因咳嗽、喘等症狀發現時，診斷多為肺癌第3、4期。

「即早診斷治療很重要！」莊子儀建議有肺癌家族史民眾，可定期安排低劑量電腦斷層篩檢，揪出早期肺癌，即使發現0.3公分的病灶也能追蹤，針對肺部結節或是毛玻璃病變做定期監控。

中醫大新竹附醫去年8月成立肺癌多專科團隊，成員包括莊子儀主任領軍胸腔內科、陳品儒主任領軍胸腔外科、鍾智淵主任領軍血液腫瘤科、郭于誠主任領軍放射腫瘤科、張宇捷主任領軍核子醫學科、病理科李永賢醫師、醫學影像科李雅惠醫師，以及癌症個管師、營養科、社工室等，由多專科聯合共同照顧肺癌個案，並定期共同討論新診斷或困難治療個案，藉由多專科意見交流，以及個管師密切關懷追蹤，提供新竹地區肺癌病患良好治療及照護。

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