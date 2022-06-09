中國醫藥大學附設醫院器官移植中心榮譽院長、國內肝臟移植權威鄭隆賓醫師，6月8日晚間應佛光山惠中寺邀約出席「未來與希望」系列講座，以個人經歷闡述「醫師不變」，以其不斷開發創新技術，推動生醫產業及國際醫療的獨到醫療成就，幫助病人走上重生之路。

鄭醫師提到有二種志業不易改變，宗教和醫生。他說，全世界最老的醫生，以114歲高齡在美國小兒科執業73年、台灣苗栗公館鄉福基診所最老的醫生謝春梅醫師，在99歲往生前仍在行醫。這二個案例在在說明醫師守護病人的志向很難變易。

鄭隆賓醫師說：「一條線就是一條命」，他傳承教學的執著從不改變，嚴格要求年輕醫師落實基本功、確實掌握病情、追根究底及培養出堅強團隊。(圖/佛光山惠中寺提供)

常有人問鄭醫師何時退休？他說，在身體狀況允許下，他仍會繼續行醫，若重新來過，他下輩子的選擇仍是當醫生，並且是外科醫生。提到自己一生堅持不變的部分有四點：救治病人的用心、挑戰困難的勇氣、傳承教學的執著及終生學習的堅持。他也笑稱，壞脾氣和天生的急性子也是很難改變，但還是會慢慢去改變。

鄭隆賓說：「一條線就是一條命」，「一吋山河一寸血」綁線的速度與角度，失之毫厘差之千里，為了培養更優秀的醫師，守護病患寶貴的生命，他傳承教學的執著也從不改變，他嚴格要求年輕醫師落實基本功、確實掌握病情、追根究底及培養出堅強團隊。

鄭隆賓醫師要大眾退而不休，樂觀進取，人生唯一不變的就是變，大家每天都要變，且要愈變愈好，這樣的人生才具意義。(圖/佛光山惠中寺提供)

時代在變，行醫也非一成不變。鄭醫師說：醫生不變的是要求自己終身學習，學習AI人工智慧、科技部超高齡計畫的細胞治療課程，秉著活到老學到老，不斷創新不斷學習，並說不懂AI的醫生可能會被淘汰，AI有速度、精準度、遠度特色，但缺少溫度，醫生看診是需要溫度的，而人工智慧的應用只在輔助診療，也說明外科醫師非屠夫，決定不開刀的醫師，病人能恢復健康才是最厲害的高手。

鄭醫師強調：觀念要變全人醫療，應以病人為中心的醫療照顧。人要如何保持健康不生病，他用壽命預測試驗，從遺傳、生活習慣、型態、工作性質等因素，說明從 一、救治方法和技術要變。二、觀念要變。三、醫學改變，應從養生、保健、醫療著手。鄭隆賓醫師最後提出，退而不休，樂觀進取，人生唯一不變的就是變，大家每天都要變，且要愈變愈好，這樣的人生才具意義。