大陸陝西一名孕婦近日在西安交通大學第二附屬醫院生產，但女嬰一出生後，醫師馬上發現不對勁，因為嬰兒嘴裡含有類似核桃大小的異物，導致她難以呼吸，進一步檢查後，確認嬰兒罹患先天性齦瘤，屬於非常罕見的疾病，並將她稱為「龍珠寶寶」。

根據陸媒報導，陝西一名孕婦近日至西安交通大學第二附屬醫院生產，但孩子一出生後，醫師就發現，女嬰嘴裡含著類似核桃大小的異物，而且凸出於口腔外，導致她的上下嘴唇都被撐開，雖然她的身體非常健康，但口中的異物導致她無法正常呼吸與喝奶。

醫療團隊趕緊替女嬰進行手術，主治醫師王惠萍提到，「我們稱女嬰為口含龍珠寶寶，情況讓人很揪心，我從業30年第一次見到」，而女嬰其實是罹患「先天性齦瘤」，屬於極為罕見的疾病，目前病因還不清楚，僅知女嬰比男嬰發生機率高，經過30分鐘手術後，女嬰的腫瘤順利被切除，目前已脫離危險，預計1個星期後她就能正常喝奶。

而嬰兒剛出生就罹罕病狀況並不少見，澳洲一對夫妻去年12月迎來第一胎，但他們一看到女兒就驚覺不對勁，因為她嘴部雙側竟未合起來，形成巨大的裂口，看起來就像一直在「微笑」，起初醫師都不清楚原因，花了好幾個小時做檢查，才知道女嬰罹患「雙側巨口畸形症」（bilateral macrostomia），讓父母看了相當崩潰。