本土疫情今年4月爆發，醫護已經持續工作緊繃近3個月，每天壓力都很大，林口長庚兒科醫師林思偕分享兩周前某天晚上10點下班，車才開出醫院準備在第一個紅綠燈迴轉，就因為紅燈右轉被警察攔下，然而警察看到他是醫生，眼睛又紅紅的，只提醒他開車小心，沒開罰單就放他走，讓下班累到不行的他眼淚奪眶而出，哭不停。

林思偕今天在臉書分享，兩個星期前的某天晚上10點下班開車從醫院停車場出來，準備在第一個紅綠燈迴轉，看到對面沒車，一時沒注意交通號誌，在黃燈剛轉紅燈就直接迴轉了，馬上被一旁埋伏的警察抓到，要他靠邊停車。

林思偕說，2位警察走過來要他搖下車窗，一名員警對他說，「根據我的觀察，先生你剛剛好像紅燈迴轉了」，另一位警察接著說「還有，你左邊車尾燈好像不亮。」他回答「車燈壞了嗎？喔，這我不知道耶」，其實早知道車燈兩個禮拜前就壞了，但沒時間修。

被警察逮個正著，林思偕心想只好罰錢了事 ，此時員警突然問一句，「看你從那個停車場出來，應該是長庚醫院的員工吧。」林思偕回說「我是長庚醫院的醫師 」，並秀出長庚醫院的識別證。其中一位警察仔細看了看他的臉：「你的眼睛有點紅， 是不是太累了？」之後兩位員警竊竊私語一陣子 ，轉頭對他說「下次開車要小心點」，就放他走了。

林思偕說，當時躲過罰單的他忽然覺得餓，想起晚餐還沒吃，便轉進麥當勞得來速買麥香魚套餐，一點完餐點「我的眼淚就簌簌流下來。」

文章PO出後，不少網友紛紛留言：「被你們感動了，大家很辛苦啊」、「人間有溫情」、「林醫師，平時視病如親辛苦了」、「警察揪甘心啊！」、