女星唐玲2019年被診斷出罹患胃癌，好不容易撐過8次化療，原以為已經抗癌成功，怎料日前又被醫師告知胃癌轉移到卵巢，演變成第四期接近癌末，一度擔心僅剩不到半年壽命。唐玲今(19日)曝光最新病況，透露她做完斷層檢查沒有復發狀況，醫師說「可以慶祝一下」，傳來喜訊。

唐玲3年前發現罹患胃癌，雖然咬牙挺過8次化療，卻於前陣子發現癌細胞擴散至卵巢，名為「庫肯勃瘤」，處於第四期接近癌末狀態，為此她又開刀摘除子宮和卵巢，曾擔心自己剩下的壽命不到半年；但唐玲生性樂觀堅強，不但常透過社群分享生活，也常到別人的臉書鼓勵病友。

唐玲今(19日)則在臉書透露最新病況，報告好消息：「電腦斷層檢查無復發，無腹水」，醫師也和她說：「可以去做些快樂的事慶祝一下」，因此她特別到花蓮旅遊，吐露如釋重負的心情：「好好的犒賞自己，暫時忘掉煩憂，享受花蓮的好山好水好美景」；唐玲曬出多張旅遊時拍下的美照，她形容自己這趟小旅遊，「就像灰姑娘當了3天的名媛公主」，直呼下次還想再來。

唐玲先前對自身病況曾坦言：「我不知道目前的健康，還可以維持多久？盡可能調適心情，在平安喜樂的狀態，想到接下來的治療，我感到茫然⋯我的未來充滿了不確定性，唯一確定的是，不可能再跟以前相同，明天會如何，只能先完全拋諸腦後」，也讓她決定要活在當下、把握現在。網友們得知喜訊也紛紛表示：「太棒了恭喜」、「祝福妳」、「開心快樂最重要」、「做點讓自己快樂的事，放鬆身心靈，對自己好一點」。