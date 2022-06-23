為了讓床上功夫表現更好，許多民眾會使用壯陽藥，不過壯陽藥並非「絕對無敵」，北市聯醫忠孝院區泌尿科程威銘醫師提醒，壯陽藥還是有許多需要注意的細節，應遵照醫師指示用藥，以免得不償失。

(圖/今健康提供)

●壯陽藥主要作用是什麼？

程威銘醫師表示，壯陽藥最一開始的發展是為了改善高血壓，不過後來發現對血壓沒有顯著的幫助，倒是對壯陽有明顯效果。不論是威而鋼、賽倍達、犀利士等，各家廠牌的壯陽藥運用的原理大同小異，主要透過PDE5抑制劑提升血管的平滑細胞，讓血液流通更順暢，促使陰莖的充血更加順利，達到硬度增強的效果。

不過吃了並不會平白無故就勃起，還是得藉由視覺、聽覺、觸覺等刺激才會進入勃起的狀態。而原本硬度就足夠的族群，提升硬度的效果有限的情況下，大多還是可以縮短射精後休息狀態的「不反應期」，也就是減少冷卻時間。

雖說藥物的主要功能在增強硬度，並沒有直接提升持久度的效果，不過診間也有許多民眾反應持久度增加了，對此醫師表示確實是有可能發生的，不過因人而異，一來可能在知道自己吃了強化藥物、或是確實感覺到硬度增加後，信心也大幅增加，畢竟勃起也和心理狀態有非常大的關聯。

(圖/今健康提供)

●壯陽藥不是吃了、硬了就好！醫：注意細節避免得不償失

壯陽藥雖可提升性生活滿意度，不過也並非藥拿到手、吃下去就好，程威銘醫師提醒，壯陽藥視需求不同適合的品牌也不同，例如有的是臨陣使用，有的是藥效較弱作日常保養，且視品牌也可能出現頭暈、頭痛、臉紅、肌肉痠痛等副作用，也可能出現短暫色盲，而最需要注意的是，若有使用心絞痛硝酸甘油等藥物者，藥效期間使用壯陽藥，會有出現交互作用使得血壓過低，進而導致心肌梗塞、中風、死亡等風險。

壯陽藥一般普遍為處方籤，需經過醫師診斷評估後取得，使用上遵照醫囑，而若是在藥局、網路、各種管道下取得，除了販售者違法外，購買者也要留意是否為真貨，以避免出現不可預期的健康問題。另外，壯陽藥增強硬度的效果是有限的，並非多吃幾顆就會變得更硬，多吃幾顆只是徒增副作用，反而可能因副作用而影響到表現，這點也需留意。而像是親友推薦等來路不明的壯陽藥酒，自然是更要更為謹慎評估。

(圖/今健康提供)

●壯陽藥不是吃越多越猛 牢記４重點正確使用不掃興！

程威銘醫師表示，使用壯陽藥的族群，可能為勃起功能本來就良好者，也可能因勃起功能障礙而需要者，前者倒是無妨，但後者除了使用壯陽藥以外，也應改善勃起功能障礙的根源，原因未必僅是老化這麼簡單，除了心理因素、壓力因素以外，最重要的也包括血管健康問題，勃起功能與血管健康有關，反映在陰莖充血表現上，不足恐代表血管正處不健康狀態，可能增加心肌梗塞的風險；也有可能是神經受糖尿病等病理、受創、受損影響所致。而男性也會有更年期、荷爾蒙改變，雖並不會直接有生命危害，但常期也會影響到生活及健康，這也是需要注意的事情。

醫師呼籲，使用壯陽藥前還是建議先經過醫師評估，這勝過自己挑品牌或聽人推薦，除了有助了解並使用適合自己的藥物外，也確保使用上安全無虞，並了解當前的身體狀況並加以改善，避免依賴壯陽藥當下改善勃起功能，卻無視血管等健康問題。在良好用藥的前提下更有助興致。