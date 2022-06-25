圖為連戰2021年12月18日中午手牽妻子連方瑀現身台北市復興實驗中小學投票。（資料照/林縉明攝）

連戰小中風恢復迅速 住院16天康復今低調出院

高齡87歲的前副總統連戰本月10日因小中風，住進台大醫院治療，由於復原相當迅速、情況非常穩定，在醫師同意下，今天接近中午已低調出院，回家休養。連戰辦公室主任彭國省證實，連先生這段期間確實身體微恙住院治療，經院方細心照顧已大致康復，辦理出院，非常感謝醫護人員及各界關心；至於病因，基於個人隱私不便透露。

據指出，連戰於10日下午發生小中風時，情況一度危急，夫人連方瑀及隨扈立即將他送至進台大，在加護病房救治3天後，隨即轉一般病房，至今天出院。前後住院16天期間，連方瑀天天至台大醫院陪病，伉儷情深。

連戰因年事已高，近年頻頻發生健康問題，前年才因心臟問題住院治療，去年4月再因罹癌住院開刀。這次突然小中風住院治療，是他3年來第3次因重大疾病住院，消息傳出，引起各方關注，包括大陸國台辦發言人馬曉光公開表示，大陸方面十分關心連戰先生的身體健康，已向連先生致意並表達慰問，祝福他早日康復。

知情人士指出，連戰這次小中風，幸在黃金搶救時間內送達醫院，因此並未開刀，僅予控制病情及藥物治療，病況迅即穩定，住院期間意識清楚、表達能力如常，僅平衡感受部分影響，連醫師都相當驚訝。連戰長女連惠心日前即向本報證實，父親突然發生小腦小出血，幸未擴散，也未再出血，意識及表達都很清楚，還會講笑話、問菜色、下床走路，僅平衡感略受影響。

據悉，這次連戰復原速度之快，連醫師都驚訝，並直指關鍵在於「事發時第一時間立即就醫」。當時連戰陪連方瑀在住家附近平價髮廊洗頭，突然頭痛、頭昏、身體癱軟及全身大量盜汗，昔日外商投資銀行四大天后之一的陳嫦芬恰巧也在髮廊洗頭，雖與連家素不相識，仍趨前提醒連戰應是中風，並熱心聯絡台大醫院舊識、陪同送到醫院，讓連戰得以在黃金搶救時間獲得控制病情。

事後連家非常感謝陳嫦芬；陳嫦芬也告知連家，她年輕時從台南北上讀大學，多次受「連雅堂先生教育基金會」提供獎學金才完成台大法律系學業；陳嫦芬這段經歷，也讓連家非常意外。連家、陳嫦芬日前接獲本報查證這段過程時，不約而同形容是緣份。連雅堂先生教育基金會執行長連惠心還說，若非陳嫦芬當場熱心提醒，家人可能會為了安排父親到方便家人陪病又可避開媒體的醫院，而延誤就醫黃金時間。

知情人士認為，連家與陳嫦芬跨越數十年、互不相識的互助過程，是冥冥中善的循環，成就雙方善緣。此外，這次連戰突然中風、多年前連勝文遭槍擊等生死大關都幸能化險為夷，可見連家從政多年確有福報，與綠營的抹黑完全相反。