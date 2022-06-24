新北2歲男童恩恩4月14日因確診發高燒，通報後過了81分鐘送醫，搶救6天不治，後續風波持續延燒；1名榮總醫師當時卻稱若服用「耐適恩、紅黴素」2種藥可治療新冠肺炎，還散播消息稱恩恩在15日已死，引發醫界譁然，涉散布不實消息，北市刑大受理後，檢察官認為罪證不足不起訴。

該名榮總醫師在4月16日在部落格寫下，若該家長知道耐適恩與紅黴素，4/14早上男童在發燒時就馬上服用2種藥，「也許可以撿回一命」，甚至說「當4/13男童父親確診時，若全家開始服用耐適恩與紅黴素，悲劇就不會發生」，文章一出雖馬上刪除，但飽受爭議的內容已引發多名藥師、感染科醫師撻伐。

該醫師在在部落格寫下，若該家長知道耐適恩與紅黴素，4/14早上男童在發燒時就馬上服用2種藥，「也許可以撿回一命」，引發多名藥師、感染科醫師撻伐。（翻攝自臉書）

台北市政府警察局刑警大隊受理後，認為該名醫師稱「請把耐適恩+紅黴素傳出去」，寫道「新北2歲男童4/13 PCR陰性、4/14早上發燒、下午就昏迷，4/15死亡」已涉及違反特殊傳染性肺炎防治第14條散布有關流行疫情不實訊息罪嫌。不過該醫師解釋是得知家屬15日同意放棄急救，才認定男童當天死亡。

該醫師解釋，是基於臨床經驗才會推廣這2種藥物，檢察官認為當天確實有男童的相關新聞報導，難認定有散佈不實言論的犯意，最後依罪嫌不足處分不起訴。