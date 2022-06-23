中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日確診後，發言人莊人祥、醫療應變組副組長王必勝、社區防疫組組長薛瑞元、醫療應變組組長石崇良也接續確診，近期也陸續解隔離。莊人祥昨已出席疫情記者會，不過陳時中卻遲遲未現身，外界關注陳時中的最新病況。

莊人祥表示，指揮官中午有開會，狀況非常良好，那條線更淡，越來越接近和各位見面的機會。石崇良次長今日已經來正式上班，快篩也是陰性。

針對陳時中持續快篩陽一事，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今表示，陳時中屬於高風險對象，年紀也大，每個人體質不一樣，年紀、共病不一樣，有的人比較久，如果沒有重症就很萬幸了，打3劑還是有機率重症。

對此，莊人祥表示應是開玩笑，他觀察指揮官的身體很好，至於為何李醫師這麼說，他就不知道，「他可能是小兒科，比較不清楚成人的部分」。

醫療應變組副組長羅一鈞則表示，上午廣播節目中，主持人問指揮官為何這麼多天還是沒有陰性，前後台詞是這樣子，而不是李醫師覺得指揮官的身體很容易出現重症。60多歲的年齡層，中重度以上的比例是0.59%，指揮官符合投藥年齡層，本身也有慢性病，所以也有服用5天的莫納皮拉韋，降低中重症的風險。我想李醫師的專業非常夠，我們沒有要質疑他。