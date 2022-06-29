國內已通過6個月到5歲幼兒接種莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本來莫德納幼兒疫苗預計明天上午抵台，但因為有文件上的問題而延遲，確定上機時間就會和大家說，開打日程尚未底定；將請各地方政府安排或指定醫療院所，並規劃設立接種站，也考慮安排幼兒園或托嬰中心接種。

李秉穎表示，目前雖然有些國家還不建議兒童接種疫苗，但根據研究，新冠肺炎對於幼兒的危害高於流感，目前為止有很多MIS-C和腦炎病人，發生率都高於流感。他指出，雖然可以預期5歲以下幼兒仍有心肌炎風險，但發生率低於青少年；根據疫苗上市後安全監測資料，幼兒接種疫苗的效益仍大於發生副作用的風險。

李秉穎提醒，接種mRNA疫苗後可能出現極罕見心肌炎和心包膜炎，如28天內出現胸痛、胸口壓迫感、心悸、呼吸急促、暈厥、容易喘等症狀，需立即就醫；尤其幼兒不會表達，家長應注意如出現嘔吐、哭鬧躁動、臉色蒼白、冒冷汗、倦怠嗜睡等症狀，不一定是心肌炎，但請家長多加留意，及早送醫檢查。

李秉穎指出，根據各國的接種經驗，莫德納疫苗可減量接種在未滿5歲兒童，大人是100微克，兒童是25微克，間隔4到8周可接種2劑；由於小孩子手臂皮膚比較薄，2歲以下建議打在大腿，2歲以上由於手臂三角肌比較肥厚，即可打在手臂。