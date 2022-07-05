根據桃園機場統計，過去1周入境平均人數，早從7月1日起就突破2.5萬人的總量上限。（黃正聰提供／陳祐誠傳真）

我國限制每周入境2.5萬人的總量管制，交通部曾表態防疫車隊、防疫旅館量能可應付到每周4萬人，中央流行疫情指揮中心昨決定維持2.5萬人的限制。不過，根據桃園機場公司統計，過去1周入境平均人數，早從7月1日起就突破總量上限，7月6日的預估量更達到2.9萬人，交通部回應，總量調控有難度在，但會盡量配合疫情指揮中心政策，若這周超過上限，就會在下周調配回來。

我國自6月15日起放寬入境檢疫為3＋4，出、入境人數皆明顯增加，航空業與旅遊業早已示警配額不足，建議放寬2.5萬人的總量上限，但多次被疫情指揮中心打回票。

桃機公司資料顯示，過去1周入境平均人數，7月1日已達2萬5770人，2日為2萬6320人，3日為2萬6737人，人數不斷增加，到6日預估為2萬9607人。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，機場與民航局的壓力相當大，每周2.5萬人的限制有檢討空間。

交通部則說明，2.5萬人的配額公布下來，會由民航局分給各航空公司，自行去分配各航線、航點等。總量的操作上有困難度，若超過限額的天花板，這周有超過，下周就去減回來，初步是這樣處理，盡量符合疫情指揮中心要求。