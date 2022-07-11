行政院長蘇貞昌今（11日）上午8時召開擴大防疫會議，全球疫情上周上升14％，以歐洲升幅最大。蘇貞昌表示，因應入境總量調升為每周4萬人次，持續針對國人及商業人士之入境需求進行觀察、瞭解及掌控，若有調整入境管制措施之必要，亦應就相關管制條件之調整進行超前評估及部署，以隨時反應民眾需求。

蘇貞昌表示，目前滿6個月至5歲幼童的莫德納疫苗已進口並即將進行接種作業，請指揮中心持續與地方政府溝通並妥適安排接種規畫，另有關滿6個月至4歲幼童之輝瑞疫苗部分，亦請食藥署依廠商所提供資料進行審查，未來可提供民眾多一種疫苗選擇。

蘇貞昌表示，因應入境總量調升為每周4萬人次，感謝指揮中心及交通部等部會妥適盤整規畫並調整相關量能需求，也請交通部等相關部會，持續針對國人及商業人士之入境需求進行觀察、瞭解及掌控，若有調整入境管制措施之必要，亦應就相關管制條件之調整進行超前評估及部署，以隨時反應民眾需求。

指揮中心表示，全球疫情上周上升14％，以歐洲升幅最大，另各國值暑期旅遊季節，國際傳播風險仍大，全球Omicron亞型BA.4及BA.5病例持續增加，漸於多國成為主流病毒株；國內疫情近一周本土病例數及中重症病例數呈現下降趨勢，輕症／無症狀比例維持近99.6％。由於暑假人流增加，將持續關注並監測變異株在暑期間對疫情之影響。

指揮中心表示，有關外界以《彭博社》公布今年6月「全球防疫韌性排名」，台灣於列入評比的53個國家中排名第52名，評論我國防疫政策一事，此排名係以各國邊境重新開放的進展、疫情及生活品質進行評比，而我國近一個月因Omicron疫情而急速上升且自2020年全球疫情爆發以來，為守護國內人民健康與生命安全，於國境採取相較世界各國最嚴格的管制措施，以致排名次序較後，不過也正因實施前述之管制措施，大幅降低病毒造成之死亡率。

指揮中心指出，根據經濟學人的統計，若均以今年最新的各國資料來看，台灣的超額死亡率僅高於賽普勒斯（人口約120萬）、紐西蘭（人口約500萬）和列支敦斯登（人口約為4萬）三個國家，而若以每百萬人的染疫死亡人數計算，台灣仍處在於全球最低的程度，防疫成果不亞於世界其他人口密集的主要國家。

指揮中心表示，為因應入境總量調升為每周4萬人次，桃園機場之檢疫審單櫃檯已調升40％量能，每小時處理量能可由900人增加至1260人，唾液採檢站之採檢量能亦已同步擴增，每小時採檢量能擬由1020人擴增為1500人，而目前防疫旅宿之使用率為45.94％，足以支撐目前每周調升為4萬人之服務量能；此外，指揮中心已於本月6日公告強化親友接送防疫措施，各機場亦已設置相關宣導告示，請接送之親友務必落實防疫措施。