「工人沒人疼，只好自己拚！」中華快遞員工底薪未逾3萬，繼上周一（4日）中華快遞企業工會在交通部前陳情抗議之後，今（10）日中午北中南逾百名會員頂著烈日再度來到交通部前，要求終結血汗低薪，兩大訴求包括「加薪5千元」以及「不扣績效獎金」，矢言今日一定要拿到高層簽字承諾，否則不排除明日全台約170人參與總罷工，預估影響700到800家銀行。交通部則布署層層警力，嚴陣以待。

中華快遞是交通部郵政總局公司化為中華郵政公司之後，轉投資的子公司。工會成員不滿表示，行政院長蘇貞昌和交通部長王國材都曾說「公司化以後會賺錢、會為員工加薪」，但中華快遞每年都有盈餘，上繳母公司現金股利數千萬，快遞員薪資卻常年落在基本工資邊緣，年資5年會員月薪約 26K、7年約27K、10年2萬7400 元，甚至年資17年也只有29K。

工會表示，中華快遞的責任是準時運送銀行票據，對維護金融業的秩序非常重要，「月薪27000元的外務員，運送的票據金額可能高達上千萬甚至上億，天天日曬雨淋，讓票準時軋進去，因為我們背負的一張票不只是一張紙，而是能讓無數中小企業周轉順利！」但快遞員的薪水在物價高漲的台灣社會已經快要活不下去。

工會表示，上周發動第一波罷工，交通部支持調薪、資方願意協商，工會也釋出善意暫停罷工；但經過7／5及7／6兩場協商後，中華快遞雖於7／7公告全員調薪5000元，但董事長黃振忠仍然不肯白紙黑字簽下協議，還稱調薪會影響績效獎金，引發工會不滿。

工會表示，決定在今日休息日發動北中南全體會員大集結，就是希望今日行政高層能白紙黑字簽字承諾，明日就不會發生第二波罷工，影響銀行運作：「希望高層不要再忽視工會第二次的善意，否則全體會員都已作好戰鬥的準備！」

中華快遞董事長黃振忠稍晚在交通部受訪表示，今天下午將在中華郵政和工會代表開會，促進意見交流；並表示罷工恐影響金融秩序、造成調度錯亂。