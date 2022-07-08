中央流行疫情指揮中心昨宣布鬆綁邊境，昨起每周入境人次從2.5萬調升至4萬。專家認為，放寬入境人數會增加一點防疫壓力，但應可應付。對於下一次放寬會在什麼時候？指揮中心發言人莊人祥今透露，至少2、3個禮拜運行後，再研判是否需調整。

對於總量管制放寬至4萬人次，台大兒童醫院院長黃立民今表示，入境的人數會增加一點防疫壓力，對醫療量能有些壓迫，不過數字沒有增加很多，目前疫情處於低原期，短期內可以應付，需走走看看。

外界關注，繼放寬到4萬人次後，下一波總量會落在什麼時候？莊人祥表示，2、3個禮拜運行之後，看看國內疫情或相關配套有沒有需要加強的地方，再來做一些滾動式調整。

另昨指揮中心也宣布，7月14日開始，國人、持居留證者，以及來台轉機者，都不需出示2日內PCR陰性報告。對於國外陽性者是否會造成境外移入比例增加，莊人祥說，最近的境外移入個案都有持續上升，是在14日開放前就有，主要是國外疫情也在上升中。

莊人祥表示，我們是用衛教的方式和出國的民眾進行說明，若先前已有感染，還是希望大家能在國外待滿7天再買機票回來。