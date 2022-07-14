台北市長柯文哲卸任前最後一個議會會期於今日開議，柯文哲首先針對執政8年進行大健檢施政報告，包含城市建設發展、交通運輸、財政等方面進行報告，柯文哲開頭感性表示，這是我這八年最後一次施政報告，以「向人民交棒、向世代倡議」，並列出多項願景，希望下一屆市長能實踐。

柯文哲依序報告西區、東區門戶計畫進度，期許未來五年士林北投科技園區能夠媲美內湖科技園區；南港會有空中走廊媲美紐約曼哈頓。而明日社子島計畫則希望能搭上2038年亞運在台北，結合國際賽事與都市計畫，讓水上運動可以在社子島舉辦，柯也保證在卸任前會將區段徵收計畫書提交給內政部，由下屆市長延續開發。

交通運輸部分，柯文哲首重環狀線，不過因疫情、通貨膨漲以及烏俄戰爭影響，環狀線北環段及南環段頻頻流標，台北市長柯文哲親自與國內外18家土建廠商面對面溝通，期望未來疫情、物價平緩後能夠順利開工。

當柯文哲報告起北市府最自豪的市場改建時，笑稱剩下5個市場尚在改建，只能交給下一任市長剪綵，柯文哲說道，開工都是我在參加，問題大致上也都解決了，希望下一屆市長可以把市場改建完成。

九合一選舉柯文哲台北市施政報告