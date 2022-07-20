大陸觀察者網報導，甘肅省衛健委20日通報，甘肅19日新增確診病例47例、無症狀感染者306例，甘肅本輪疫情已累計報告確診病例276例、無症狀感染者1045例。甘肅省委書記尹弘稱，要千方百計擰緊疫情傳播水龍頭，爭取盡快實現這場殲滅戰的階段性轉折，用最短的時間實現社會面清零見底。

甘肅本輪疫情始於7日位於蘭州市七里河區的甘肅省婦幼保健院新冠病毒核酸檢測1∶10混檢中發現疑似陽性病例。8日，經覆核一名在院人員陽性。這是甘肅本輪疫情報告的第一例感染者病例。此後，甘肅省9個市州的21個縣市區已先後發現確診病例和無症狀感染者。

甘肅疾病預防控制中心14日表示，基因測序分析結果顯示：本次疫情確診病例所感染的病毒為新冠病毒Omicron變異株BA.2.38，該毒株傳播力和隱匿性強，不利於早期發現，容易造成擴散和外溢。甘肅本輪疫情呈現出點多，面廣，確診病例和無症狀感染者接觸人員多，生活軌跡複雜，涉疫場所多，流調溯源和管控防範難度大，疫情防控形勢嚴峻複雜。

11日0時起，蘭州對城關區、七里河區、西固區、安寧區實行一周臨時性管控措施。12日，蘭州發布通告，蘭州低風險區社區實行封閉式管理。全市人員非必要不離蘭，市域外人員非必要不入蘭。17日城關區等主城四區臨時管控時間延長至24日24時。

20日召開的蘭州市新冠疫情防控工作新聞發布會上通報，蘭州市商務局派駐工作組在蘭州國際高原夏菜副食品採購中心24小時蹲點值守，指導督促多管道組織貨源，合理保持蔬菜庫存。目前，蘭州國際高原夏菜副食品採購中心日均調入蔬菜2000噸左右，庫存1萬噸左右。蘭州市商務局成立專責組，每天督促指導主城區重點保供超市、連鎖便利店、菜市場，嚴格落實疫情防控措施，全力滿足市民生活必需品需求。

《甘肅日報》報導，甘肅省委書記尹弘19日上午主持召開全省新冠肺炎疫情聯防聯控領導小組電視電話會議稱，要千方百計擰緊疫情傳播水龍頭，爭取盡快實現這場殲滅戰的階段性轉折。在蘭州市調研疫情防控工作時強調，要建立集中保供保暢調度機制，確保物資保障工作。要加強蔬菜、糧油、肉禽蛋奶等生活必需品調配和市場供應，確保貨源供給更加充足。加強生活物資集散供應中心管理，落實綠色閉環措施，保障所有保供人員健康安全，全程推行無接觸配送。

尹弘強調，要整想方設法打通生活物資配送到戶的最後環節，特別是對足不出戶民眾要及時上門送貨。要緊盯「一老一小」、患病人員等特殊群體，優化供給、精準匹配，備足嬰兒奶粉、各類藥品，點對點服務上門，盡最大努力減少疫情對市民基本生活的影響。