歐洲議會副議長畢爾今天拜會蔡英文總統，呼籲全球各國支持台灣成為世界衛生大會觀察員，並聲明強調，歐洲對中國逐漸趨向單方面改變現狀的做法表達嚴正關切。她呼籲中國停止威脅恫嚇，切勿破壞台灣的蓬勃發展，應該在與台灣互相尊重和對話的基礎上，積極且有建設的去維持並守護現狀。

「歐洲議會畢爾副議長訪問團」今天拜會蔡英文總統，畢爾致詞時表示，這次來台非常期待彼此的交流，歐洲議會通過了許多友台的決議案，這不僅是因為歐洲議會的信念，也是因為她個人的理念。

她說，台灣和歐洲在地理上雖然遙遠，但因 為我們的共享價值而彼此連結在一起，我們感到與台灣非常的親近，她個人來自於一個多元的德國家庭，能感受到獨裁主義的威脅，她相信在台灣一定是更深刻，每天都感受到同樣的威脅。

畢爾表示，她非常高興看到台灣的社會選擇由下而上的民主體制，台灣的公民不論任何的黨派，還有任何的政治立場，都能夠團結在一起持續發展台灣蓬勃有活力的民主。

她認為，台灣是個積極活躍而且有自信的民主政體，致力於提供並守護台灣人民的言論自由、經濟繁榮以及人民自決的權利。簡單而言，台灣是塊多元的土地，「而且我要非常肯定，台灣能夠制定政策來保護一些少數族群他們的權利」。

畢爾表示，歐洲深信台灣值得全球的支持和認可，因為台灣的專業知識在世界上扮演關鍵角色，台灣也值得全球的認同與支持，因為台灣是具有戰略重要性、負責任、可信賴的國際夥伴，不論是要求成為世界衛生大會的觀察員，或與歐洲洽簽雙邊貿易投資協定，或升級歐洲在台的經貿代表工作，都值得全球的支持。

她呼籲全球理念相近的民主陣營應當正視台灣的訴求，歐洲議會的政策方向即是深化鞏固並多元發展對台關係，歐洲和台灣十分契合，雙方皆具有理念相近的社會以及共享的價值和目標，「讓我們一起在這個基礎上持續發展」。

畢爾強調，我們持續的要維護和平以及穩定，並且反對任何試圖改變現狀、挑釁的作為，我們非常樂意與中國保持友好關係。但是她要在此聲明，歐洲對中國逐漸趨向單方面改變現狀的做法表達嚴正關切。

她說，單方面改變現狀的局面，不論基於任何說詞，無論如何，絕對不能發生，只有台灣人民可以決定台灣自己的未來。我們呼籲中國停止威脅恫嚇，同時也告誡中國切勿破壞台灣的蓬勃發展，而是應該在與台灣互相尊重和對話的基礎上，積極且有建設的去維持並守護現狀。

畢爾表示，台灣有實力、有尊嚴、有潛能，台灣應當得力於自由和平的發展，透過活躍的公民社會，讓民主茁壯成長，無庸置疑的是，歐洲必會支持台灣對民主和平以及主權的追求。她也發願會致力實現於她本人以及歐洲議會的信念，為促進區域的和平、安全及穩定、為世界．為歐洲、為台灣而努力。