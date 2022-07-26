據美國之音報導，索羅門群島議會外交關係委員會主席、反對黨議員彼得·凱尼洛里(Peter Kenilorea Jr.)星期一接受專訪時表示，他對索羅門群島與中國關係的迅速發展感到擔憂，如果反對黨在下次選舉中獲勝組閣，第一件事就是廢除與中國簽署的安全協議。至於是否會考慮重新與台灣建交，凱尼洛里說，這是一個更長的過程，將超越索中雙邊關係，而且會帶來區域甚至國際方面的影響，但有這種可能性。

凱尼洛里7月25日在索羅門群島議會反對派領導人辦公室接受美國之音專訪時說，索羅門群島與中國的關係發展太快也太不平衡。

凱尼洛里說：「我認為，它發展得太快了。是的，我認為這是個問題，我們關係發展的步伐以及我個人覺得雙邊關係中有很大的不平衡，他們可能聲稱這是雙方同意的東西，但也許是只有一方在推動。」

49歲的凱尼洛里曾經擔任索羅門群島議會反對派副領導人（deputy opposition leader），目前擔任議會外交關係委員會主席。在英國諾丁漢大學取得法學碩士學位，他的父親老凱尼洛里是索羅門群島在1978年獨立後的第一任總理。

索羅門群島的現任總理索加瓦雷2019年當選後，立即與建交了36年的台灣斷交，轉而承認北京。

中國國務委員兼外長王毅5月底對南太平洋八個島國進行了旋風式的訪問，其中包括索羅門群島。王毅此前表示，在中國與這些島國的關係發展中，索羅門群島走在最前列。

凱尼洛里認為，中國在索羅門群島迅速擴展影響力是有其戰略意圖的。

他說：「我認為，在擴張主義的想法和理念背後，中國正在尋找一個立足點。像中國這樣不斷增長的經濟體通常緊隨其後的是軍事力量。因此，我認為一個大國、經濟強國很自然地也會關注軍事力量，因為對我來說，這兩者是結合在一起的，經濟實力和軍事能力。所以這是一個自然的延伸。我認為這裡正在發生這種情況，但我只是覺得對於像索羅門群島這樣的國家來說，這來得太快了。 」

今年4月，索羅門群島與北京簽署了一份到現在為止並沒有對外公開的安全合作協議。根據洩露出來的草案文本，該協議允許北京的船隻在當地停泊以及派遣軍警維護社會秩序、保護中國的利益等。身為索羅門群島議會外交關係委員會主席的凱尼洛里也沒有看到這份協議的正式文本，儘管議會的一位領導人在參加美國一所大學主辦的研討會上說，協議草案與正式文本沒有什麼差別。

包括美國和澳洲等國家擔心，這份協議會允許中國在索羅門群島建立軍事基地。對此，索加瓦雷政府多次否認。索加瓦雷最近在太平洋論壇峰會後接受媒體採訪時表示，如果允許中國在當地建立軍事基地，會讓他的人民成為攻擊的目標。北京也否認要在當地建軍事基地。但這些並沒有讓凱尼洛里感到放心。

凱尼洛里說，「不，我不相信他們的話。我仍然認為，當利益出現時，而且如果這是一個帶有地緣政治性質的利益，它將推動這裡的大合作夥伴朝這個目標前進，因為這符合他們的國家利益。因此，如果這符合中國的利益，他們希望在這裡建軍事基地，他們會推動這個事情的發生，而且，這個雙邊關係是如此的不平衡，我認為如果他們推動的話，他們就會得到它。這就是像索羅門群島這樣一個最不發達的國家處在太平洋戰略要地的本質。」

這位前議會反對派副領導人說，如果反對派在下次的議會選舉中獲得多數並組閣的話，他要做的第一件事就是廢除這份協議。

凱尼洛里說，「是的。如果我們現在的反對派團體組建一個新政府，如果一個新政府建立在我們現有的團體的基礎上，如果我是其中一員，這就是我將推動的。我們不需要與中國的安全條約。」

至於是否會考慮重新與台灣建交，凱尼洛里說，這是一個更長的過程，將超越索中雙邊關係，而且會帶來區域甚至國際方面的影響，但有這種可能性。

他說，索羅門群島一貫支持世界各地的人進行自決，這也是索羅門群島當初選擇與台灣建交的因素之一。

索羅門群島實行一院制，國民議會是它的最高權力機關，由50名議員組成，任期4年。目前反對黨議員有12名。

凱尼洛里曾經在紐約的聯合國工作過17年，是該機構中唯一一位來自索羅門群島的僱員。他在2017年回到索羅門群島，在外交和外貿部擔任常任秘書。凱尼洛里告訴美國之音，他決定回國從政是為了實現他父親希望他子承父業的遺願。凱尼洛里在2019年的大選中代表反對黨聯合黨當選國會議員。