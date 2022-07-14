台北市長柯文哲14日赴議會施政報告。（摘自台北市議會網站）

台北市長柯文哲14日赴議會施政報告，國民黨團表達對副市長蔡炳坤的擔心，用平和、安靜方式讓市長施政報告，議員秦慧珠表示，但不代表對柯文哲所有做為滿意，新黨議員潘懷宗也認為柯文哲昨非今是，當時議會通過「重陽敬老金自治條例」授權市府可調整金額，為何市府不一開始就調為1200元，現在改1200元就說是對的，先前硬是不編。

議會今天開議，議長陳錦祥表示，副市長蔡炳坤為了市政勞心勞力，還在加護病房觀察、救治，請大家一起為他加油、祈福平安度過難關早日康復。

秦慧珠指出，今天是新會期市長報到第1天，國民黨團在休會期間對市府所做所為有很多意見，在開議第1天通常會杯葛表達對市府不滿，但這一次非常安靜，因為真的很替蔡炳坤擔心，用平和、安靜方式讓市長施政報告。

她表示，但不代表對柯文哲所做所為滿意，比方敬老禮金處理要舉債、債留子孫，情緒發言造成世代對立，蔡炳坤因病不知道要請假多久，副市長黃珊珊每天忙於競選行程，蔡炳坤督導的局處統統交給黃，黃是否能承擔重任，恐怕會勞役不均，全部統統給黃珊珊要督導25個局、43委員會，時間分配得了嗎？重任都交給黃珊珊，為何不分給副市長彭振聲，分工是否有選舉考量、對市政建設是否有利。

秦慧珠說，為蔡炳坤祝禱早日康復，但在這情況下要更嚴格監督市府，不要因為1人生病、1人拚選舉，市府不能因此一蹋糊塗。

潘懷宗指出，市府昨天說明恢復65歲以上長者發放重陽敬老禮金1200元，柯文哲說是兼顧財政紀律、符合議會要求不會債留子孫，質疑柯為何「昨非而今是」，當時通過「重陽敬老禮金自治條例」授權市府可調整金額，為何不一開始就調1200元，現在改1200元就說是對的，先前硬是不編。