台62甲快速道路隧道爬坡路段時常有車輛行經，下方豐稔街住戶長期受行車噪音之苦，民眾多次反應仍未改善。對此，環保局表示，經人員量測均符合陸上運輸管制標準，將持續與公路總局協商，改善噪音問題。

台62甲快速道路由東海路往新豐街方向，於豐稔街路段，時常有貨櫃車進出隧道，產生極大噪音，近年夜間更有民眾在附近飆車，在地居民抱怨，時常在睡夢中被驚醒，盼能將隧道口近民宅處的半罩隔音牆，改為全罩式，並增設測速照相機，遏止超速飆車，以及設置噪音稽查點，取締改裝、中催油門車輛。

對此，基隆市警察局指出，去年9月，已於北上、南下設3套測速照相設備，目前雙向4公里內，有4套取締違規車輛設備，建置密度已飽和，建議不宜再增設，以符合比例原則，建議公路總局於該道路雙向內側增設隔音牆，降低車輛行駛噪音。

交通部公路總局第一區養護工程處基隆工務段表示，將於二號隧道，靠近正信路227巷，加裝車牌辨識系統，另若隔音牆有不足情形，明年將爭取養護經費改善。中正區公所指出，為盡速解決噪音問題，今年3月與中沙里辦公處確定，將噪音監測地訂在豐稔街某處，並請環保局人員前往量測。

環保局空氣及噪音管制科長李昆達說，7月9日凌晨1時至4時派員於豐稔街132號頂樓量測，分貝均符合陸上運輸管制標準，但背景噪音值偏高，有車、無車行經的環境音相差10多分貝，藉此能斷定，貨櫃車確實影響居民生活，將商請公路總局持續改善噪音問題。

最後，基隆市長林右昌裁示，市府將入案與公路總局協調，評估施作隔音牆，或是補助附近居民加裝隔音窗。