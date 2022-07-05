BA.4、BA.5傳染力更強，治療效力、疫苗防治力將會更低，對下呼吸道（肺部）的影響更大。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市5日新增4178例確診個案，暨Omicron BA.1、BA.2大流行後，面對BA.4、BA.5疫情壓境，高雄長庚醫院副院長林孟志提醒，BA.4、BA.5一定會進入社區，傳染力更強，治療效力、疫苗防治力將會更低，但「完整打完四劑疫苗」是目前最有效的方法。

林孟志表示，BA.4、BA.5傳染力更強，治療效力、疫苗防治力將會更低，對下呼吸道（肺部）的影響更大。常見症狀為疲倦無力、咳嗽、發燒，相較之前的流行，患者可能更不舒服、更嚴重，患者呼吸困難增加3倍，噁心、嘔吐症狀增加2.5倍。

目前全球超過40個國家檢測出BA.4、BA.5個案，尚未有研究顯示這兩株變異株致死率較高，和先前的BA.1、BA.2差不多。

未階種疫苗的人或曾經感染BA.1的人，都可能很容易再度感染BA.4、BA.5，研究也顯示，已接踵疫苗的人，感染嚴重度可能會好一點。完整打完四劑疫苗，是目前最有效的方法。

林孟志指出，英國研究指出，BA.4、BA.5比BA.1、BA.2更能抵抗三劑疫苗接種者血清中的中和作用，BA.1疫苗突破血清顯示BA.4、BA.5的中和作用降低，意即民眾只打三劑疫苗，對於BA.4、BA.5防護力會較差。BA.4、BA.5的SARS-CoV-2治療抗體的活性也降低，L45R和F486V突變都對BA.4、BA.5免疫逃逸有重大影響。

暑假即將來臨，林孟志呼籲，防疫作為仍不可少，戴口罩、洗手、避開人群壅擠處，保持社交距離，不要邊走邊吃。