今天各鄉鎮市確診分布。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗5到7月確診趨勢圖。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天11日新增新冠肺炎本土確診458例，其中男性214人、女性244人，年齡分布1歲以下至91歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例7萬9846人，人口占比確診率達14.91％。

衛生局指出，今天確診11人以上有7鄉鎮市，包括頭份市112人、竹南鎮102人、苗栗市71人、苑裡鎮52人、通霄鎮26人、後龍鎮16人及公館鄉15人，為自5月10日以來確診數新低，較上周同期下降26％。

衛生局張蕊仙表示，統計至7月10日止全縣5到11兒童第一劑接種率81.9％，第2劑接種率僅24％，其中6-11歲兒童接種莫德納第1劑7336人、第2劑2583人；5到11歲BNT則為第1劑2萬492人、第2劑5424人施打，接種率不佳。

她說，疫情雖降溫，但今天12歲以下孩童確診數佔確診總數22.27％，面對變異株BA.4、BA.5傳播力更強，鄉親絲毫更不能鬆懈，請務必將疫苗打好打滿，兒童疫苗不開放混打，呼籲家長趕快讓子女完成接種，已確診幼童間隔滿3個月，也應依期程接種。

國內專家學者一再呼籲完整接種疫苗，尤其建議在秋冬前接種第四劑疫苗，新進疫苗諾瓦瓦克斯（Novavax）11日起已開放18歲以上民眾，只要符合第1到4劑接種條件者，可於71家合約院所預約接種，今天晚上6到8點更開設4大接種站服務鄉親疫苗施打需求。籲民眾有疫苗就打，早打早保護，相關疫苗接種服務請上苗栗縣政府衛生局網站查詢。