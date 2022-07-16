桃園市16日新增2661例本土個案，單日下降1.84％，衛生局長王文彥指出，桃園15日全天開設26處社區接種站，共計接種4757劑疫苗，包括莫德納3330劑、Novavax1427劑，後續會評估再推出接種專案，提升疫苗覆蓋率。

王文彥說桃園16日新增2661例本土個案，相較15日2711例單日下降1.84％，其中65歲以上個案占6.94％、18歲以下個案占19.55％，呈現緩步下降趨勢。他強調接種COVID-19疫苗是避免確診後感染重症或死亡風險最有效的方法，桃園15日全天開設26處社區接種站，共計接種4757劑（莫德納3330劑、Novavax 1427劑），其中追加劑第二劑接種3144劑 、占65.71 ％，籲尚未完全接種疫苗的民眾，勿因疫情收斂鬆懈，應儘速完成接種，保護自身及親友健康。

王文彥表示，中央訂有居家隔離及自主防疫指引，對於確診個案同住家人若完成3劑疫苗接種者得免居家隔離，仍需配合7天自主防疫，期間應遵守自主防疫規範，若未完成3劑疫苗接種者則維持「3天居家隔離＋4天自主防疫」，被通知隔離期間應進行快篩，如為陰性應留在家中，禁止外出，於隔離期滿後，繼續4天自主防疫。

王文彥說明，居隔對象在自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並進行快篩。由於確診個案同住家人為較親密接觸者，於接觸後可能有發病及感染他人風險，應確實遵守自主防疫規範，且外出應全程佩戴口罩及保持社交距離，禁止餐廳內用餐、聚餐、聚會、出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

王文彥說明，桃園市目前居家照護在案數共2萬982人，照護案件累計48萬2142人，已完成47萬8726人，累計完成率約99.3％。截至7月15日，桃園的專責ICU開設42床、收治35人、ICU空床數7床，專責病房642床，收治208人、收治比率32.4 ％、空床數434床，桃園市居家照護醫療機制已相當成熟，且醫療量能充裕，市府將持續加強醫療照護品質；確診民眾也可主動與醫師討論在黃金治療期內，服用抗病毒藥物。