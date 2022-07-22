藝人林志穎今（22日）上午10時許，開著特斯拉跑車載著兒子行經桃園市中正路北路時發生嚴重自撞車禍，林志穎被警消救出時傷勢嚴重，目前父子倆都被送往林口長庚醫院急救。根據最新畫面顯示，林志穎的轎車在中正北路迴轉後，車速不快一路往車道右邊偏離，接著就撞上分隔島號誌起火。

林志穎撞車瞬間影片曝光，轎車一路往右偏撞分隔島號誌。(民眾提供)

林志穎撞車瞬間影片曝光，轎車一路往右偏撞分隔島號誌。(民眾提供)

警方調閱監視器畫面，林志穎索價的特斯拉轎車經過中正北路後在路口迴轉往桃園區方向行駛，當時車速並不快，但車輛突然往右偏，接著撞上機車分隔島後起火燃燒。

林志穎撞車瞬間影片曝光，轎車一路往右偏撞分隔島號誌。(民眾提供)

目擊者表示，車禍發生在上午10點50分，該輛特斯拉從桃園蘆竹區中正北路往桃園方向行駛，途中撞到機車分隔島後著火，附近民眾見車內的人都沒逃出來，紛紛上前搶救，為當時就見到林志穎坐在駕駛座上，頭部受傷，一度無法說話，副駕駛座的兒子則是臉部擦傷，目前2人都送往林口長庚醫院，送醫時消防人員初步了解林志穎左右肩膀疼痛，其兒子則是胸部挫傷疼痛、脖子疼痛。

根據警方調查，林志穎疑似因未注意車前狀況，不慎碰撞汽機車分隔島，隨後車輛便起火燃燒。事故中，駕駛及乘客頭部及臉部分別受到輕傷。

員警對駕駛實施呼氣酒精濃度測試，其酒測值為零，並未有酒後駕駛情事。目前火勢已經撲滅，現場交通也已復正常。蘆竹分局呼籲，民眾駕車請遵守標誌、標線之指示，並應隨時注意車前狀況，以免因一時疏忽，而造成意外的發生。