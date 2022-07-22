幼兒莫德納陸續開打，指揮中心統計，昨（21日）全台僅接種683人次。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，昨天是配發疫苗的第一天，各縣市衛生局收到疫苗後還要配到各醫療院所，昨天僅7個縣市開打，接種人次以雙北居多；由於幼兒需要由家長帶去接種，預計假日接種量會比較多。

醫療應變組副組長羅一鈞提醒，近期每周染疫人數持續下降，但0到9歲小朋友仍陸續有重症個案發生，每周還是有約有2萬多人染疫，加上疫情趨緩後人流恢復，家長可能帶小朋友外出，除了維持衛生習慣之外，打疫苗仍是最有效的預防方法，呼籲家長盡速帶小朋友接種疫苗增加保護力。

除幼兒疫苗外，第4劑新冠疫苗今起擴大開打，對象包括50歲以上民眾、18歲以上因工作需求出國者。

指揮中心統計，昨天國內疫苗接種4萬2125人次，目前國內疫苗涵蓋率第1劑91.5％，第2劑85.6％，追加劑71％。