知名舞蹈老師KIMIKO(林睿君)不但舞藝高超且身材纖細火辣，2020年6月嫁給天菜教授王家玄的她，經常透過社群分享瘦身維持體態秘訣或生活點滴，但昨天深夜(6/28)，KIMIKO卻是罕見發怒，因牙醫父親為患者做療程途中，對方才說出家人染疫，讓KIMIKO公開痛批對方真的好自私。

新冠肺炎爆發已3年，至今仍在各國肆虐，台灣的防守這幾個月也被變種病毒突破，雖然目前有趨緩之勢，但仍需要每個民眾在生活中，多一份小心謹慎，沒想到昨天深夜KIMIKO突在臉書po文，坦言萬萬沒想到家人會遇上對防疫有著鬆散態度的人，因此身陷高危險之中，想到這件事KIMIKO就「極度不爽」。

她吐露自己一下班就接到K媽的電話，表示身為牙醫的爸爸，今天接了一個補牙case，是一個太太來看診，沒想到牙齒補到一半，這位太太突然說：「兒子確診！！但我看牙應該沒關係吧！」，KIMIKO聽了覺得不可思議，這名患者家中有同住者確診，她竟然能出門，還偏偏找上K爸看診。

KIMIKO不禁生氣直言：「這位太太⋯⋯⋯妳這一句話，讓整個醫院都和其他病患都傻了好嗎？更別說⋯⋯幫你看診的是我爸欸！！！！！」，她表示知道這件事情的當下，整個人氣到血壓瞬間飆高，大罵：「怎麼會有人自私到這種程度！有誰可以借我二隻獒犬和我一起衝下屏東，一隻站右邊，一隻站左邊，陪我一起保護我爸媽，我好生氣噢！」。