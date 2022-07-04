花蓮執業牙醫師林易超推動到宅醫療，從小罹患小兒麻痺不良於行，但仍拄著枴杖無懼艱辛每月3、4次到偏鄉服務，即使疫情嚴峻期間也未曾中斷，他的人生故事感動許多人，也出版發表「從後山走向世界－拐杖牙醫林易超」一書，書籍販售所得將捐助給弱勢。（圖/ 中央社）

花蓮執業牙醫師林易超推動到宅醫療，5年來他到宅照顧100多名患者，自己是小兒麻痺症患者拄著拐杖，但無懼艱辛每月3、4次到偏鄉服務，即使疫情嚴峻期間也未曾中斷。

他的人生故事感動許多人，如今化成文字出版「從後山走向世界－拐杖牙醫林易超」一書；並獲周大觀文教基金會第25屆「全球熱愛生命獎章」，11日將在花蓮舉行頒獎典禮。

林易超今天接受媒體聯訪表示，寫書籌備3年，原本口述、由東華大學通識中心兼任助理教授葛世萱執筆，後來自己也加入撰寫，從4萬字增為7萬字，印刷2500本，一開始贈予親友等，但受贈的朋友都說要付費購買，於是決定將款項捐助給弱勢。

出版此書希望開啟年輕一代有不一樣的視野，讓還在學校念書的年輕醫學生獲得更多正向力量、走向服務人群道路。

他說，自己從小罹患小兒麻痺不良於行，但靠著加倍努力一路從建中、高雄醫學大學，一步步實現行醫夢；2005年舉家移居花蓮，2017年加入到宅醫療服務，成為東台灣首個到宅醫療的牙醫師。

5年來他到宅照顧100多名患者，包括從10多歲因受傷的孩子到80、90多歲長期臥床的病人，每個月平均3至4趟，與助理、護理師扛著沉重醫療器械到秀林鄉等偏遠地區服務。

「只要健康許可，我會繼續做下去。」林易超說，即使疫情下處於第一線的牙醫看診，仍不會因風險過高而停歇。因為他背負牙醫師的社會責任，無論在什麼情況下，都要盡全力幫助患者。

林易超也因為宗教信仰，成立「花蓮縣爸爸愛家協會」，提醒爸爸該如何平衡家庭與職場，並且讓家庭功能良好發揮。（編輯：黃世雅）1110704