前台北市議員羅智強日前跟立委高金素梅到花蓮豐濱新社，頂著艷陽割稻，更說只要陪高金委員走進群眾、走入人民生活，就有源源不絕的正能量。而高金素梅8日也在臉書寫下心情，「收穫的一天，快樂的一天」。此話一出引發網友讚爆，不少人都直喊「總歸一句感動」、「超讚」。

高金素梅在臉書談到，110天前來這塊風景絕美的水稻田插秧，割稻四從台北來了幾位朋友，羅智強團隊也來了，花蓮各地的族人同胞也都來了，收穫的時刻，我們要一起割稻。這片水田是用山水灌溉，太平洋的風輕輕吹拂金黃色的稻穗，讓她腦海中響起胡德夫「美麗的稻穗」。

羅智強說「心若自由，人就自在；青青稻田，碧海藍天。把體力榨乾的同時，心，就像被春雨洗過一樣，明淨自在。」而高金素梅也說，收穫的一天，快樂的一天。對此有網友留言表示，「妳和智強都辛苦了！原民的音樂好好聽唷」、「欣賞妳正向力量」、「兩位加油！也辛苦了戰鬥力強」。