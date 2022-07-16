國民黨前台北市議員羅智強今（16日）在臉書預告將成立新政團「真愛台灣」，並從下周三（20日）起展開徒步環島，貼文貼出後除引起大批網友高度關注，無黨籍立委高金素梅也在該篇貼文底下留言，表示羅智強「不會孤單」，高金的該則留言也得到了上百個讚和心情。

羅智強談到，桃園市長選舉的風風雨雨，給了他很多的體悟，想要做一件不一樣的事，因一個人的力量有限，決定抱著成功不必在我的心情，成立新政團「真愛台灣」，推動新政治運動、實踐新政治改革。

而至於「真愛台灣」的三個定位，羅智強說，第一，2022快樂投票、好人出頭；第二，2024幸福輪替、鞏固民主，為了台灣民主，也為了讓民進黨有一個反省改進的機會，2024的政黨輪替，至關重要；第三，走上街頭、走入群眾。羅認為，台灣的政黨政治已經走進了一個迴圈，黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，正派的君子成了笑柄，無信的小人權勢滔天，他想要打破這個迴圈，也許這是不自量力，但仍想試試看。

高金素梅留言。（翻攝自羅智強臉書）

對此高金素梅在該篇貼文留言區寫下「解嚴35年，『愛台灣』已成為政黨口水。真正愛台灣就是要『走出黨派、走進群眾、傾聽民意、服務人民』。」而自己也始終以這樣的信念愛台灣。走上街頭、走入群眾，「智強不會孤單！」截至今下午2點，已有超過700個讚與留言。