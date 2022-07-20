國民黨前台北市議員羅智強爭取參選桃園市長失利後，近期則是紛紛為黨內參選人拉抬聲勢。而他昨(19日)在臉書預告今(20日)起展開「800公里走台灣」活動，為全台祈福。消息曝光後，引發網友熱議，不到一天的時間，已有超過1.2萬人按讚。

羅智強昨在臉書談到，「20日開始，環島祈福，盛夏炎炎，說到做到」，至於開走時間和起點，則是早上九點半從楊梅區公所出發。對此有不少藍營政治人物紛紛留言，像是台北市議員張斯綱說，「智強加油」、國民黨新北市議員參選人呂家愷說「強哥加油，記得多補充水分，注意安全」、羅辦發言人何元楷留言「我要跟強哥一起曬黑了」。

另外，該篇文章已有1.2萬名網友按讚，不少人留言表示「強哥戰神94強，做就對了」、「天氣很熱，強哥步行請注意防曬與多喝水」、「加油！要多補充水份，注意安全喔」、「有行程路線時間嗎？我想去現場加油打氣」、「我們在高雄等您來！」