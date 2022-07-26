民進黨團總召柯建銘今上午譴責國民黨假「考察新竹市調查站業務概況」之名行公然施壓之實，目的是抹黑林智堅論文案，更指出國民黨以政治力公然介入校園、介入司法檢調，到中華大學校門口叫囂施壓、潛入學校圖書館等。對此國民黨北市議員王鴻薇爆氣轟，柯建銘滿嘴謊話，指控她「潛入」校園，鄭重要求柯建銘道歉。

王鴻薇表示，「真的讓人傻眼，柯建銘是輸不起就說別人作弊嗎？」，並強調，真相只有一個，她早知道揭發林智堅抄襲後，民進黨一定會動用一切手段，阻擋拿到證據。所以論文正本、標案報告以及若干後續資料，早就在爆料之前，多次往返各處蒐集。事實上，6月22日就已請助理，前往中華大學，相關事證都有留存。

王強烈要求，針對柯建銘對個人的「潛入」指控，鄭重要求柯建銘道歉。「柯建銘想不到我有留一手，滿嘴謊話更坐實民進黨全黨挺一人，挺到是非不分、含血噴人。」最後直呼「可憐啊，林智堅出包無法擋，一人毀全黨。」