為進一步提升市民防護力，市府7月5日至7月7日，將再加開47站疫苗快打站，提供65歲以上長者、55歲以上原住民接種莫德納疫苗。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市這周六7月2日也預計開設八處假日校園快打站，為5-11歲兒童接種第二劑BNT疫苗。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市下周啟動的快打站將採四大優化措施。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市兒童疫苗第一劑共施打15萬4114人，涵蓋率79.44％；第二劑共施打2萬5011人，涵蓋率12.89％。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市今（29）日新增6117例本土個案，唯相較上周三（22日）的7909例，確診數降幅達22.66％。市長盧秀燕強調，雖台中市新增確診數仍是全國第一名，但總累積確診人數是六都第四名；她也宣布將優化長者第4劑快打站，並在7月5日至7月7日，加開47站提供長者接種莫德納疫苗；7月2日也預計開設8處假日校園快打站，為5-11歲兒童接種第二劑BNT疫苗。

盧秀燕說，台中市持續進行65歲以上長者第4劑COVID-19疫苗及5至11歲第2劑兒童疫苗接種，目前施打率均是六都第一。截至28日為止台中市已有14萬5401位長者完成第4劑疫苗接種，涵蓋率35.33％。為推進涵蓋率7月5日至7月7日，將再加開47站疫苗快打站，提供65歲以上長者、55歲以上原住民接種莫德納疫苗。

她也說，前一波因中央提供2劑快篩及500元禮券鼓勵政策，造成快打站壅塞，因而下周啟動的快打站將採四大優化措施，包括：和學校洽借場地、提升快打站接種舒適度，現場有空調冷氣設備，戶外設遮陽棚，設置報到區、留觀區，規劃場地讓長者休息等待；並規劃於留觀區由工作人員統一發送禮券、快篩，以提升動線順暢。

民政局強調，3天快打站計畫去化3萬人次，較上一波2天接種11萬人，人數大幅減少，加上快打站優化措施，可望減少人潮壅塞。

另針對5-11歲兒童疫苗施打，盧秀燕說，台中市兒童疫苗第一劑共施打15萬4114人，涵蓋率79.44％；第二劑共施打2萬5011人，涵蓋率12.89％。考量尚有很多孩子未完成接種，市府預計7月2日開設8處假日校園快打站，為5-11歲兒童接種第二劑BNT疫苗，此外暑期各校也會持續配合辦理校園集中接種服務。

台中市衛生局副局長陳麗娟指出，中央29日也公布台中市15例死亡，年齡界於57到92歲，其中有14位有慢性病或癌症病史，其中有7例未接種疫苗，死因為呼吸衰竭、敗血性休克以及新冠肺炎感染。