衛福部長陳時中日前確診沒有現身中央流行疫情指揮中心記者會，但有民眾前往苗栗市買鹹酥雞時，赫然發現戴著口罩、認真工作的老闆（後），跟阿中部長神韻相似。（圖/ 中央社）

苗栗市府前路旁一家賣鹹酥雞的老闆，被眼尖民眾發現長相酷似衛生福利部長陳時中，附近居民表示，老闆戴上口罩時，真的會讓人誤以為是阿中部長，但當事人表示，其實自己比較胖。

衛服部長陳時中日前確診沒有現身中央流行疫情指揮中心記者會，但有民眾前往苗栗市買鹹酥雞時，赫然發現戴著口罩、認真工作的老闆，跟阿中部長神韻相似度幾乎達到99%。

民眾把鹹酥雞老闆的照片轉貼到社群網路，立刻引來大批網友按讚、分享，並貼文回應，「真的很像」、「難怪記者會上都沒看到，跳槽了」，還有苗栗網友指出，這家鹹酥雞生意很好，「本來就難買了，這下更難買了」。

面對客人詢問，鹹酥雞老闆低調表示，以往就有很多人說他長得很像陳時中部長，不過自己的身材「比較胖」，還是有很大的差別。

附近居民指出，其實這家鹹酥雞在苗栗經營超過20年以上，平常晚間6點才開張營業，一直到賣到凌晨，早期主打台南口味，近年來為了符合在地民眾胃口，又增加苗栗口味，由於價格經濟實惠，顧客總是絡繹不絕。（編輯：黃世雅）1110629