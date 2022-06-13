隨行動網路普及造就行動銀行服務，台灣數位金融與網銀活動活躍，以數位金融帳戶數排名第一的台新銀行為例，至2021年底數位金融帳戶累計達274萬戶，成長10％。DIGITIMES Research分析師黃耀漢觀察，面臨金融環境與客戶行為的轉變，各銀行紛紛建立專業AI部門，語音、影像、身分辨識等AI技術逐步滲透銀行業務與經營管理層面。

銀行業金融技術發展，一路由Bank1.0的實體銀行轉變為Bank4.0的數位銀行，並紛紛成立專業AI團隊，開發服務、行銷、流程、賦能、風控型AI服務項目，以因應客戶需求與內部改善目標，其中，最早布局AI領域的台灣金融機構為玉山銀行，於2013年成立AI專業部門，並設定目標於2025年達成零接觸、無人化、智慧化的金融服務。

隨著AI技術成熟，銀行業逐步將AI技術嵌入業務與經營管理層面，已提升作業效率與服務品質。以各台灣銀行為例，玉山銀行建立AI模型偵測信用卡交易異常行為，於2020年阻擋了上億元的損失；國泰金控發展AI身分認證、投資管理、健康偵測技術；永豐銀行建立機器學習的信用風險演算模型、開發自然語言處理的信用評價自動化、區塊鏈的證書公證機制。

麥肯錫分析，AI技術每年可為全球銀行業創造達1兆美元的價值，黃耀漢則認為AI技術的成熟將逐漸改變金融市場生態。未來10年，各銀行布局新技術與人力，建立技術層面的核心競爭力，關鍵AI技術將影響金融市場發展趨勢，創造新的商業模式，並可能左右金融業競爭格局。