數位發展部掛牌開業在即，各類智慧科技已悄悄的踉蹌起飛：從消費市場的大數據弱AI、專業應用的強AI、到異業整合的元宇宙及智慧感知（通訊、感測、計算三位一體整合）等。原本以演算法、算力為基礎的智能技術已無法應付這種如何更多元、更複雜的產業結構及科技情勢，於是網路神經系統、可微分物理AI（Differentiable Physics-Based AI）、開放系統量子力學、耗損系統及奇點等基礎理論也紛紛納入新世代智慧技術的系統內，令人目不暇接，產業轉型也由「點」的突破發展成為系統性的經營。預計未來可能有更多的基礎的自然科學加入（如生技、醫療等），在天下分合及軟硬體結合的大趨勢中，台灣的定位在那裡？數位發展部的功能又是什麼？

在產業界大咖挾規模與技術優勢積極發揮垂直整合及AGI奇點優勢，小咖則從市場需求面凸顯其特異技術定位及槓桿優勢，大咖創造了產業格局，小咖則忙於外部化及動態結盟，產業內外熱鬧非凡，其大趨勢（Mega Trend） 的改變已由先前的氛圍：由觀望期待轉為現實（Rhetoric to Reality）！在社會殷切期待下，產業轉型所帶來額外紅利的時候，技術深化及創新、社會秩序維護、法令規章制定、道德規範宣導、經濟布局是不是也該「超前部署」了？

台灣搞智慧科技的人泰半由技術供應面電腦工程的角度出發，但鮮少從需求面應用端的角色扮演，前者是區塊特殊奇點（Dialectical Singularity）催生者，後者則是致能者（Enabler），兩個角色扮演在跨業整合中至為關鍵，由非平衡耗損系統（Dissipative Systems）或量子耗損系統理論基礎所規範。

耗損系統原本是一個冷僻的學科，但因為元宇宙奇點及超智能技術興起而爆紅。筆者近來「因緣際會」地投入這個相關領域的研究，一路上除了驚喜不斷進而激發了更深入學習的動能之外，也驚訝的發現台灣對這個1970年代開始發展領域的研究竟如此貧乏！甚至在台清交成等頂尖理工科大學，相關的圖書與文獻的收集也遠遠不足！

影響創新文化有兩大關鍵：社會創新氛圍及政府看待科技的態度，值得有志於科技創新的人借鏡。前者表現在企業的競爭力及企圖心，而後者源自於政府的專業領導力及科技創新的哲學觀。在新興黑天鵝滿天飛的不確定年代，政府政策有決定性的影響，但政府的科技發展哲學影響政策走向也創造出不同的創新文化：政府為輔導者或引領者。

台灣科技政策基本上是「官本位」掛帥，是典型儒家資本主義（Confucian Capitalism） 產官學研共同創新的呈現，科技部門疊床架屋態勢明顯，而企業研發能量普遍偏低。政策前瞻性不足是因為缺乏科技創新的哲學理念。雖然政府鼓勵創新創業的活動，但產官學研之間的連結鏈結不夠緊實故只有零星的成果，創新的方向開創性不足。另外，産業政策規劃多由大腕學者介入，缺乏産業實務經驗使得前瞻規劃顯得空洞，線性式的承襲過去經驗或模仿先進為主要方向，覆蓋性、自主性、前瞻性都明顯不足。

事實上，台灣在代工文化的傳承下，系統性的原創科技本來就「先天不足、後天失調」，很少人願意深究科技發展背後真正的哲學思想，只想順應「時勢」搞一些流行的課題。現在當紅的ESG議題，產官學研各界又有多少人真正關心其永續經營的真正內涵？還是只是作作樣子搞公關而已？

數位發展部即將掛牌營運，但其目標似乎聚焦在消費市場的發展與規範，缺乏大開大闔的前瞻格局。台灣地狹人稠科技資源有限，經營科技產業發展本就不易，產官學都必須格外關注資源投入的方向及策略。多年來，在社會氛圍及選舉文化的影響下，譁眾取寵搞大內宣、嘉年華會式「人多好辦事」的創新活動成為主流，創新活動變成了政治活動，技術創新成不了氣候也更不可能改變台灣的創新文化。

此刻，在面對數位匯流及產業轉型的關鍵時刻，政府的產業發展哲學、創新視野、領導力等治理功能是否已調適妥善，準備好接受艱鉅的挑戰了嗎？。

（作者為陽明交通大學 退休教授）

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