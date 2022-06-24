元宇宙話題再起，國際一線大咖Meta、微軟、高通、索尼、Nvidia等33家公司攜手，日前成立名為「元宇宙標準論壇」（Metaverse Standards Forum）的最新組織，使得元宇宙話題再度被炒熱，今宏達電(2498)、威盛(2388)、位速(3508)全數飆上漲停。

VR/AR被視為通往元宇宙的重要敲門磚，根據TrendForce數據顯示，2021年全球虛擬實境(VR)應用內容市場規模達21.6億美元，但預計到2025將達83.1億美元，年複合成長率為40%。只是，由於目前虛擬世界內容的建構需投入長時間與高成本，若以營利角度為考量，必須是具有強大資本實力的公司方有後盾，故本次透過33家國際一線大廠成立的「元宇宙標準論壇」（Metaverse Standards Forum），確實令人期待對後續元宇宙生態系的拉抬作用。

宏達電搶搭熱潮，預計在下周二(28日)發表新款智慧型手機，主打讓消費者最簡易的可以進入元宇宙，提供最簡便的進入元宇宙的載具，盼藉此可以做大元宇宙生態系的受眾群，將市場商機做大，將元宇宙轉換為實際收益貢獻。