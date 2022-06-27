宏達電(2498)將在明日發表新款智慧型手機，最大話題莫過於主打是是一款具有元宇宙概念的手機產品，要讓消費者更輕易的帶入元宇宙世界，換言之，就是要將市場規模做大，讓元宇宙不再僅限於小眾市場，今宏達電(2498)率先攻上漲停57.8元，威盛(2388)亦同步亮燈，屬於同集團的雪紅姨概念股威鋒電子(6756)漲幅也近6%，至於同樣具有元宇宙題材的位速(3508)也是攻上漲停。

VR/AR其實在產業界並非新題材，但在去年元宇宙掀起話題後，VR/AR被視為進入元宇宙的通關密碼，宏達電耕耘VR/AR多年，在元宇宙題材掀起之際，宏達電以及其相關概念股，自然是當仁不讓，成為多頭聚焦。

宏達電將在明日推出最新智慧型手機，主打要讓消費者最簡易的可以進入元宇宙，提供最簡便的進入元宇宙的載具，根據研調機構指出，整體智慧型手機市場規模約4000億-5000億美元市場，但元宇宙市場上看1兆美元，加上整體新平台、新經濟的規模加上去，甚至上看8兆美元，整個硬體、軟體服務的市場前景商機非常大。

天風國際證券分析師郭明錤針對VR產業也提出最新看法，他認為，Meta積極宣傳VR事業，過去2~3年間賠錢賣VR頭戴裝置，是VR產業快速成長的關鍵之一。預期Sony、微軟、Valve、Pico、宏達電(2498)，將是四大值得關注的VR頭戴品牌。